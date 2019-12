Für das Team geht es nun um die Vermittlung. Gast und Gastgeber bekommen jeweils eine Nachricht, in der das Profil des jeweils anderen vorgestellt wird. Fein empfiehlt beiden, erst einmal schriftlich Kontakt aufzunehmen und sich "zu beschnuppern". Dabei kann man herausfinden, ob es menschlich passt und ob man Weihnachten zusammen verbringen möchte.

Die Rückmeldungen der Teilnehmer sind sehr positiv. "95 Prozent der Leute sind sehr zufrieden", erzählt Fein. "Bei fünf Prozent haben die Menschen nicht so gut zusammengepasst."

Fein selbst tritt zu Weihnachten nicht als Gastgeber in Erscheinung. Dafür habe er keine Zeit. "Ich sitze an Heiligabend schon morgens am Computer und versuche noch die letzten Anfragen zu bearbeiten", sagt er. Nachmittags würde er sich dann mit seinen Freunden treffen, um Weihnachten zu feiern.