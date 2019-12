12.12.2019 | 18:24 Uhr Wann, wo und wie: Weihnachtsbaum selber fällen

2018 wurden rund 29.8 Millionen Weihnachtsbäume in deutschen Haushalten aufgestellt. Einen Weihnachtsbaum aus dem Einkaufsmarkt holen kommt für viele nicht mehr in Frage: Selberfällen ist angesagt. Nach den Angaben des Bundesverbands der Weihnachtsbaumerzeuger wird das immer beliebter. Wo geht das in Sachsen? Was ist zu beachten? Und welche Baumsorten eignen sich für wen?