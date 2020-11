Im Forstrevier Lehnmühle bei Klingenberg können am 11. Dezember von 14 bis 16 Uhr Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden. Angeboten werden Tannen und Blaufichten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Im Forstrevier Grillenburg können am 12. Dezember von 9 bis 13 Uhr Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden. Angeboten werden Nordmanntannen, Blaufichten sowie einzelne Kiefern und Fichten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Im Revier Fischbach, Graupa bei Pirna können am 12. Dezember von 9 bis 14 Uhr Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden. Angeboten werden Blaufichten, Omorikafichten, Fichten und Kiefern. Eine Online-Anmeldung ist zwingend erforderlich.



Im Forstrevier Karsdorf bei Pockau können am 13. Dezember von 9 bis 13 Uhr Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden. Angeboten werden Nordmanntannen, Blaufichten und Fichten sowie einzelne Kiefern in verschiedenen Größen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Im Revier Ottomühle bei Bad Gottleuba-Berggießhübel können am 13. Dezember von 9:00 bis 14:00 Uhr Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden. Angeboten werden Blaufichten, Nordmanntannen und Kiefern. Eine Online-Anmeldung ist zwingend erforderlich.



Im Revier Unger bei Neustadt in Sachsen können vom 14. bis 18. Dezember jeweils von 13 bis 16 Uhr Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden. Angeboten werden Nordmanntannen und Blaufichten. Für die Termine ist eine Online-Anmeldung zwingend erforderlich.