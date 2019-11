In der Wohnung: Lichterketten und Weihnachtsschmuck sind in Wohnungen, auch in den Fenstern, erlaubt. Das Schmücken gilt als weitverbreitete Sitte. Die Wohnung darf durch die Deko allerdings keinen Schaden nehmen. Und wenn man beim Anbringen etwas beschädigt, muss man den Schaden ausgleichen.

Bildrechte: IMAGO Auf Balkonen und an der Fassade darf geschmückt werden. Es gibt aber Einschränkungen. Will man Löcher zur Befestigung bohren, muss der Eigentümer bzw. der Vermieter gefragt werden. Die Deko muss sicher installiert sein und die Fassade darf nicht beschädigt werden. Auch Passanten dürfen nicht beeinträchtigt oder geschädigt werden. Passiert trotzdem ein Unfall, haftet nach gängiger Rechtssprechung derjenige, der die wacklige Deko installiert hat - also der Mieter.

Im Treppenhaus: Hier dürfen Mieter an ihrer Wohnungstür bunte Adventskränze befestigen. Das gilt als Ausdruck einer alten Tradition. Mitmieter dürfen sich darüber nicht ärgern oder daran Anstoß nehmen. Das hat das Landgericht Düsseldorf vor längerem schon entschieden. (LG Düsseldorf 35 T 500/98).

Der Dekorationsfreudigkeit der Mieter im Hausflur sind enge Grenzen gesetzt worden. Dieter Klatt, Mieterverein Dortmund

Anders sieht die Lage aus, wenn Mieter das gesamte Treppenhaus von oben bis unten nach ihrem Geschmack dekorieren wollen. Das müssen die Nachbarn nicht akzeptieren, sie können verlangen, dass die Weihnachtsdeko entfernt wird (AG Münster 38 C 1858/08). Das gilt übrigens auch, wenn eine Mietpartei weihnachtliche Duftsprays im Haus versprüht. Nachbarn müssen dies nicht dulden (OLG Düsseldorf 3 Wx 98/03). Grundsätzlich haben nur der Eigentümer oder die Eigentümergemeinschaft das Recht, Treppenhaus und Flure zu gestalten.

"Mitunter flackert es schon ziemlich wild. Wenn es dann direkt gegenüber ins Schlafzimmer des Nachbarn scheint, dann muss zumindest ab 22 Uhr die Lichterkette vom Strom genommen werden", sagt Anwalt Ullrich Ruppert vom Deutscher Mieterbund. Denn: Weihnachtsdeko jeglicher Art darf die Nachbarn nicht übermäßig mit Geräuschen oder Licht beeinträchtigen, hat das Landgericht Berlin vor zehn Jahren bereits festgestellt. (LG Berlin 65 S 390/09). Bei Geräuschen und Liedern gilt es, die übliche Nachtruhe auf jeden Fall einzuhalten.

Das 'Gebot der Rücksichtnahme' gebietet, dass jeder Nachbar auf die Belange seiner umliegenden Nachbarn Rücksicht nehmen muss. Grundsatz in eigenständigen Nachbarschaftsgesetzen der Länder

"Nein, Hauseigentümer können auf ihren Grundstücken nicht machen, was sie wollen. Es sind nur die Dinge erlaubt, die andere nicht über das übliche Maß hinaus beeinträchtigen", erklärt Rechtsanwalt Alexander Kiefer im Gespräch mit MDR SACHSEN. Bei der Einschätzung eines üblichen Maßes erinnert Jurist Alexander Kiefer an Immanuel Kants abgewandelten Grundsatz: Was du nicht willst, das man dir tu, das füg' auch keinem anderen zu. Auch er rät allen, egal, ob Mieter oder Eigentümer, die Beleuchtung und Beschallung in den allgemeinen Ruhezeiten und zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens abzuschalten, spätestens um 23 Uhr.