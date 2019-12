Unabhängig vom Weihnachtsfrieden sollen Steuerbescheide trotzdem verschickt werden. Auch andere Behörden wahren den Weihnachtsfrieden, darunter auch manche Ordnungsämter. Die Behörde in Leipzig zum Beispiel teilte mit, in der Zeit vom 17. bis 26. Dezember keine Bußgeldbescheide zu verschicken. Die sollen nach den Feiertagen verschickt werden. Auf Kontrollen werde in Leipzig aber nicht verzichtet. "Rechtsverstöße werden weiterhin geahndet. Mit Verkehrskontrollen ist auch weiterhin in den Abendstunden und an den Wochenenden zu rechnen", informierte die Stadt.