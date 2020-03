Bildrechte: MDR/Peter Komarowski

Corona-Fälle in Sachsen Die Zahl der Corona-Infizierten in Sachsen hat sich auf sieben erhöht. Alle Erkrankten waren durch Norditalien gereist oder von dort zurückgekehrt. Am Sonnabend wurde bei einem Mann aus dem Landkreis Leipzig und einer Frau aus dem Kreis Bautzen im Labortest die Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Sie sind in häuslicher Quarantäne. Am Freitag war die Infektion bei einem Leipziger festgestellt worden. Er wird stationärer im Klinikum St. Georg behandelt. Am 2. März war bei einem Busreisenden aus dem Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge eine Coronainfektion diagnostiziert worden. Er befindet sich in häuslicher Isolation. In allen Fällen wurden mögliche Infektionsketten ermittelt. Auch die Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Isolation. Die Labortests bei ihnen fielen negativ aus. Quelle: Gesundheitsministerium