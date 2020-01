Welches Vogelfutter lockt Vögel an?

Es gibt Vogelhäuschen, da tut sich nichts. Andere werden ständig von Vögeln umschwirrt. Liegt es am Vogelfutter? Meistens ja. Aber wie lockt man Vögel am besten an? Welches Vogelfutter ist optimal? Kann man das schnell beim Wochenendeinkauf im Supermarkt mitnehmen oder sollte man bestimmte Dinge beachten, vielleicht sogar selbst mischen? MDR SACHSEN-Reporterin Sylvia Stadler hat nachgefragt.