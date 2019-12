Ende 2018 haben rund 2.700 HIV-positive Menschen in Sachsen gelebt. Die Zahl der Neuinfektionen ist im Vergleich zu 2017 um 27 auf 130 angestiegen. Das ergab eine aktuelle Statistikauswertung des Robert-Koch-Instituts (RKI). Die Ansteckungsrate sank nach Angaben des Gesundheitsministeriums Sachsen bei Männern, die Sex mit Männern haben. Dafür habe es einen Anstieg bei Frauen und anderen Heterosexuellen gegeben. Bei ihnen müsse die Präventionsarbeit nun verstärkt werden.

Nur Kondome schützen vor AIDS. Das ist seit mehr als 20 Jahren wissenschaftlich belegt. Trotzdem steigen die Ansteckungsraten bei Frauen und Heterosexuellen in Sachsen an. Bildrechte: colourbox.com

Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) appellierte zum Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember auch an Haut- und andere Fachärzte, auf Risiken und Symptome einer HIV-Infektion zu achten und zum Test zu raten. Sie kritisierte Ausgrenzung und Diskriminierung von HIV-Positiven und warb für den Abbau unbegründeter Ängste.



Bis Ende 2020 wirbt das Ministerium mit den vier Aids-Hilfen im Freistaat für HIV-Selbsttests und bietet die für Risikogruppen kostenfrei an. Sie sind seit Oktober 2018 erlaubt. Das Ministerium stellt dafür 60.000 Euro zur Verfügung.