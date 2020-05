Nach Angaben des sächsischen Gesundheitsministeriums sterben im Freistaat jährlich etwa 2.000 Menschen an Lungenkrebs, wobei 87 Prozent auf Rauchen zurückzuführen seien. Laut Gemeinsamem Krebsregister (GKR) der ostdeutschen Bundesländer sind 1.440 Männer und 560 Frauen (Durchschnitt der Jahre 2017 und 2018) betroffen. Die Zahl der Neuerkrankungen wird in diesem Jahr auf 2.740 geschätzt - etwa 1.870 Männer und 870 Frauen. Damit setzt sich die Tendenz der vergangenen zehn Jahre fort, dass weniger Männer an Lungenkrebs neu erkranken, aber dafür mehr Frauen.

Dirk Koschel, Pneumologe am Fachkrankenhaus Coswig, bestätigte im Gespräch mit MDR SACHSEN diese Entwicklung. Er erklärt sich die Zunahme der weiblichen Lungenkrebspatienten mit sozialen Ursachen. "Die Frauen haben erst in den 1960er und 1970er Jahren mit dem Rauchen angefangen, weil es erst später gesellschaftlich akzeptiert worden ist." Die Folge: Es sterben mehr Frauen an Lungenkrebs als an Brustkrebs.