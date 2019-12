Das Aus für Olympia in Sachsen - ein Logo gab es schon.

Das Aus für Olympia in Sachsen - ein Logo gab es schon. Bildrechte: www.olympia2030.de

Der Deutsche Olympische Sportbund hat Olympischen Winterspielen 2030 in Thüringen, Sachsen und Bayern eine Absage erteilt. DOSB-Präsident Alfons Hörmann erklärte am Abend, man habe das Konzept einer Privatinitiative geprüft und sehe darin keine Perspektive. Zudem sei den Initiatoren per Unterlassungserklärung unter anderem das Verwenden olympischer Symbole untersagt worden.