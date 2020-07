Die Anzeigen wegen Hasspostings im Internet sind in Sachsen seit 2015 rückläufig. Wie das Sächsische Innenministerium mitteilte, sind im vergangenen Jahr 115 Fälle von der Polizei registriert worden. Das seien 38 weniger als im Vorjahreszeitraum - also im Jahr 2018. Die Aufklärungsquote liege bei 72 Prozent, so das Ministerium.