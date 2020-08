Bislang sind für das im September startende Lehrjahr in Sachsen weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen worden als im Vorjahr. Wie der Sächsische Handwerkstag am Sonnabend in Dresden mitteilte, wurden bei den Handwerkskammern bis 31. Juli 3.533 Verträge unterschrieben. Das seien 248 weniger als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr.