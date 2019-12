Die meisten Asylsuchenden kamen in diesem Jahr aus Venezuela (540), Georgien (484), Syrien (446), Pakistan (358), dem Irak (294) und Russland (286). Im Jahr zuvor führten noch Menschen aus Syrien die Statistik an. Venezuela stand damals auf Platz 8.



Auch die Gesamtzahl der in Sachsen lebenden Asylbewerber ist gesunken. Zum Stichtag 30. November waren das 22.352. Ende 2016 lebten in Kommunen und Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes 28.831 Männer, Frauen und Kinder, die Asyl in Deutschland suchten. Zum gleichen Zeitpunkt des Folgejahres waren es 23.917, Ende 2018 dann 23.305.



Die Zahl der Zugänge in der Erstaufnahme hatte 2015 einen Höchststand erreicht. 2014 waren insgesamt 11.786 Menschen nach Sachsen gekommen, die in Deutschland Schutz suchten. Ein Jahr später waren es rund 69.900 Personen. 2016 kamen noch etwa 14.860 Asylsuchende in den Freistaat, im Jahr darauf 9.183 und 2018 dann 8.828.