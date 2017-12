In diesem Jahr gab es in Mitteldeutschland bei der Bahn deutlich weniger Vandalismus. Nach aktuellen Zahlen der Bundespolizeidirektion in Pirna haben sich die Sachbeschädigungen an und in den Zügen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen von insgesamt 705 im Vorjahr auf 320 mehr als halbiert. Es bleiben aber in erster Linie Graffiti, die immer wieder für Ärger sorgen. 216 mal wurden Schmierereien in oder an Waggons der Polizei gemeldet.