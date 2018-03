Die meisten Straftaten sind den Angaben zufolge in Dresden (323), Leipzig (222) und im Landkreis Bautzen (204) verübt worden. Bezogen auf die Zahl der Einwohner sei die Fallhäufigkeit in Chemnitz mit 78 Taten pro 100.000 Einwohner am höchsten. In den Landkreisen Bautzen und Nordsachsen seien 67 rechte Straftaten auf 100.000 Einwohner verübt worden. Nach Ansicht der Partei würden sich dort neue "Hochburgen" für rechtsmotivierte Straftaten herausbilden.