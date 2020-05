In Sachsen ist 2019 in mindestens 145 Fällen gegen sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter ermittelt worden. Das geht aus einer Auswertung des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus Abwehrzentrums des sächsischen Landeskriminalamts hervor, die die Linken-Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz am Dienstag in Dresden veröffentlichte.. Laut Innenministerium werden der Szene etwa 1.000 Menschen zugeordnet, rund 70 davon mit "rechtsextremistischen Bezügen".