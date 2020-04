Die Polizei wurde heute nicht gebraucht. Im Gegensatz zum Dienstag vor Ostern, als die Stadt Leipzig zunächst vier Wertstoffhöfe öffnete - und an einem die Schlange der wartenden Autos sogar den Straßenbahnverkehr auf der nahegelegenen Hauptstraße für eine Dreiviertelstunde ausbremste. Heute sei der Andrang zwar "ebenfalls spürbar" gewesen, heißt es aus der Stadt. Aber Verkehrsbehinderungen habe es nicht gegeben - auch weil in Leipzig an diesem Dienstag gleich sieben Wertstoffhöfe ihre Pforten geöffnet hatten.

Sperrmüll ist kein "triftiger Grund"

Die Sprecherin der Stadtreinigung Leipzig, Susanne Zohl, steckt dabei nach eigenem Bekunden in einem gewissen Zwiespalt. Auf der einen Seite, betont sie, ist das Wegbringen von überflüssigem Hausrat, defekten Altgeräten oder gar Grünschnitt nach der Rechtsverordnung des Freistaates Sachsen zum Schutz vor der Corona-Pandemie "kein triftiger Grund", die Wohnung oder das Wohnumfeld zu verlassen. Auf der anderen Seite solle die Notfallversorgung gesichert bleiben - wer also nach einer Havarie oder einem Umzug Sperrmüll loswerden müsse, solle dazu die Möglichkeit haben.

Überprüfung schwierig

"Aber wie wollen Sie das überprüfen?", fragt die Sprecherin rhetorisch. Das Personal auf den Wertstoffhöfen sei dazu weder befugt noch in der Lage - und im Zweifelsfall damit beschäftigt, dem Andrang Herr zu werden. So bleibe nur der Appell an die Kunden, für sich zu überprüfen, ob die Sperrmüllfahrt tatsächlich notwendig ist, und dabei auch an den Schutz der Mitarbeiter zu denken. "Die sind teilweise böse angegangen worden, weil sie nur zwei Autos auf einmal auf den Hof gelassen haben", sagt Zohl.

Appelle an die Vernunft

Im Landkreis Nordsachsen hat die Abfall- und Servicegesellschaft seit heute wieder ihre Wertstoffhöfe in Bad Düben, Taucha und Schkeuditz geöffnet. Im Landkreis Görlitz hat der Regionale Abfallverband Oberlausitz-Niederschlesien neben Görlitz unter anderem wieder in Weißwasser, Niesky, Zittau, Bautzen, Kamenz und Radeberg den Betrieb auf den Höfen aufgenommen. Die Verbände appellieren mit Aushängen und im Netz an die Vernunft der Nutzer. Auf der Seite der Stadtreinigung Chemnitz heißt es explizit "Prüfen Sie bitte, ob die Entsorgung in der jetzigen Situation unaufschiebbar ist!"

Notbetrieb mit eingeschränkten Kapazitäten

Die Stadtreinigung Dresden hatte bislang nur einen ihrer Wertstoffhöfe im Notbetrieb geöffnet. Seit heute sind zwei weitere in den Stadtteilen Plauen und Leuben nutzbar. Explizit verweist die Website darauf, dass "ausschließlich unaufschiebbare Entsorgungen" angenommen werden.

Pforten dicht - bis zur Kabinettsentscheidung

Prinzipiell weiter geschlossen bleiben, zumindest für Normalkunden, die Wertstoffhöfe im Vogtlandkreis und im Bereich des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS), der die Umgebung von Zwickau und den Erzgebirgskreis umfasst. Der zuständige Umweltdezernent des Vogtlandkreises, Lars Beck, will ebenso wie ZAS-Geschäftsstellenleiterin Ramona Uhlig abwarten, ob das Kabinett in dieser Woche Lockerungen bei der Rechtsverordnung beschließt. Auch bei der Kommunalentsorgung des Landkreises Leipzig warte man auf eine Entscheidung, sagt Sprecherin Kerstin Hartung. Alle drei betonen, dass Gewerbekunden weiter Material anliefern können - nach vorheriger Anmeldung.

Grünschnitt sucht sich andere Wege

Bildrechte: Colourbox.de Manche Kunden, deren Wertstoffhof geschlossen hat, entsorgen ihre Reste indes einfach anderswo. Im Revier Collm des Forstbezirkes Leipzig ist auf einem Rastplatz an einer Staatsstraße gehäuft Müll abgeladen worden. "Das würde ich jetzt aber nicht zwingend mit den Corona-Einschränkungen in Zusammenhang bringen", sagt Carolin Werthschütz, stellvertretende Sprecherin des Sachsenforstes, zu dem das Revier gehört. Allerdings merke man sehr wohl, "dass die Gartensaison wieder angefangen hat". Es komme durchaus vor, dass Grünschnitt und Gartenabfälle an Waldrändern abgeladen würden. "Das sind aber meist altbekannte und gut erreichbare Stellen", sagt Werthschütz.

