In Sachsen ist bei mindestens acht Menschen das West-Nil-Virus nachgewiesen worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, gibt es sieben Infektionen in Leipzig und eine in Meißen. Noch sei unklar, wo sich die Betroffenen angesteckt haben. Da keiner von einer Reise berichtet habe, gehe man von einer Ansteckung in Deutschland aus.



Auch in Berlin gab es eine Erkrankung. In Leipzig und Berlin soll es laut Institut noch weitere Verdachtsfälle geben. Die Ermittlungen zum Beginn der Erkrankung und dem genauen Infektionsort der Patienten laufen noch. Anfang September hatte das RKI die ersten vier Fälle des Jahres in Deutschland gemeldet. 2019 gab es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin erstmals fünf diagnostizierte Infektionen beim Menschen.

Die Virusinfektion verläuft beim Menschen meist ohne Symptome, das Virus kann aber auch schwere grippeähnliche Verläufe hervorrufen. Bildrechte: dpa