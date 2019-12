Ab nachmittags am 24. Dezember könnte es in Sachsen regnerisch werden, sagt der Deutsche Wetterdienst voraus. Schnee im Flachland ist nicht in Sicht.

Das Wetter am 4. Advent wird in Sachsen teils grau, aber nicht ganz so ungemütlich, wie im westlichen Teil Deutschlands. Laut Deutschem Wetterdienst soll es am Sonntag in Sachsen teilweise stark bewölkt und teils locker bewölkt sein und niederschlagsfrei bleiben. Die Höchsttemperaturen erreichen 6 bis 9 Grad. Im Bergland liegen sie etwas darunter. In der Nacht zu Montag soll es zeitweise leicht regnen. Nur in den Kammlagen der Mittelgebirge ist mit Schnee zu rechnen. Dort werden es am Montag um die 1 Grad, im übrigen Sachsen steigen die Temperaturen auf maximal 5 Grad an.