Nach dem Schneechaos der vergangenen Wochen scheint der Winter in Sachsen vorerst vorbei. Bereits am Wochenende bescherte uns laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein Hochdruckgebiet milde Luft und einige Sonnenstunden. Und auch in der kommenden Woche soll es mit dem schönen Wetter weitergehen.