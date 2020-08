Nach einem heißen Start in den August am Sonnabend soll es ab dem heutigen Sonntag etwas kühler in Sachsen werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat ab Mittag von Westen herkommende kühlere Luft und Gewitter angekündigt. Gebietsweise könnte es starke Gewitter und Starkregen mit etwa 15 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit geben. Die Meteorologen erwarten Sturmböen mit zu 80 Stundenkilometern.