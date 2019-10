Nachdem es zuletzt eher nasskaltes Wetter gab, zeigt sich der Herbst zu Beginn der Ferien von seiner schönsten Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, sorgt Hoch "Lisbeth" ab Sonnabend für anhaltenden Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 25 Grad. Auch in den Nächten bleibe es mild, Frostgefahr bestehe keine, vielerorts blieben die Temperaturen auch nachts noch zweistellig, sagte eine Sprecherin.

Einziger ungemütlicher Faktor sei der Wind. Im Flachland könnten Windböen bis zu Stärke 7 auftreten, in höheren Lagen könne es sogar zu Sturmböen kommen. Auch der Wochenanfang bleibt in Mitteldeutschland mild. Montag und Dienstag lägen die Temperaturen tagsüber bei 17 Grad in der Altmark bis 24 Grad in Dresden.