Bauer Frank Neubauer läuft in der Nähe von Belgern durch dürre Reihen Mais. Seit Pfingsten ist keinerlei Regen auf seine Felder gefallen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Sommer-Hitze hält auch am Wochenende in Sachsen an. Temperaturen um die 30 Grad Celsius sind möglich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Die Gewittergefahr steige. Ortsweise könnten sie sich unwetterartig entladen. Erst ab Dienstag soll die Hitzewelle abziehen. Für viele Landwirte in Nordsachsen ist das kein Trost. Einige haben nach dem trockenen Mai schon Notmaßnahmen ergriffen, um die Ernteausfälle ein wenig abzufedern. So wie Landwirt Frank Neubauer in Belgern, der den Roggen auf seinen Feldern häckseln musste. Die Noternte war sein letzter Versuch, überhaupt noch etwas zu ernten als Futter für seine Schweine und Rinder. "Der Boden ist so augestrocknet. Der ist wie Asche. Die Verhältnisse sind wie in der Sahara", stellte der Landwirt nach der Noternte frustriert fest.

Auch für Gerste und Mais seien die Böden viel zu trocken. Der Landesbauernverband befürchtet, dass die Hälfte der Ernte in Sachsen wegbrechen wird. Der Präsident des Sächsischen Landesbauernverbands, Wolfgang Vogel sagte MDR SACHSEN: "Noch kritischer ist es in der Futtermittelproduktion."

Ebbe in Bächen und Teichen

Teichwirt Armin Kittner fürchtet um seinen Fischbestand, musste den ersten Teich schon notabfischen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Große Sorgen machen sich auch die Teichbewirtschafter in Sachsen. "So schlimm war es noch nie", urteilte Teichwirt Armin Kittner aus Petershain. Er hat einen seiner Teiche schon abgefischt. Ein langsamer Landregen würde den Fischzuchtgewässern mit 250 Hektar Wasserfläche wenig helfen, weil sie schon stark ausgetrocknet sind. Damit die Fische nicht sterben, pumpen Walzen Sauerstoff ins Wasser. Zudem lässt Kittner Wasser aus umliegenden Gräben in die Teiche pumpen. Aber mittlerweile herrsche in den meisten Gräben auch schon Ebbe. Der Teichwirt fürchtet um seine Jahresproduktion von Karpfen und anderen Fischarten, die schon für den Herbst vorbestellt seien.

Erdbeerbauern raten Selbstpflückern zur Eile

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, dachte sich Obstbauer Michael Görnitz, als er im Mai die guten Prognosen für die Erdbeersaison hörte. "Extreme Trockenheit und Hitze haben den Erdbeeren überall in Deutschland geschadet. Das ist eine komplett schlechte Saison für die Branche", sagte der Geschäftsführer des gleichnamigen Obstbaubetriebs in Sörnewitz. Normalerweise werden Erdbeeren in Deutschland bis Ende Juli geerntet. "Spätestens nächste Woche sind schon 80 Prozent der Felder leer", so Görnitz. Mitbewerber würden schon bei ihm nachfragen, ob er noch Früchte nachliefern könne, weil sie nichts mehr anbieten könnten.

Wer gern Erdbeeren auf Feldern selbst pflückt, muss sich nach Meinung der Anbieter sputen. Ende nächste Woche sollen die meisten Felder schon abgeerntet sein. Bildrechte: IMAGO Görnitz baut auf einem Teil seiner Felder späte Erdbeersorten an, die er auch unterirdisch aus Tiefbrunnen und Elbebrunnen bewässern lässt. Mit Blick auf die Wetteraussichten am Wochenende sagte er: "Wir hoffen so sehr auf schönen Landregen. Bitte keine Hagel, keine Sturmniederschläge." Allen Selbstpflückern riet Michael Görnitz zur Eile: "Dieses und nächstes Wochenende, danach sind viele Felder schon leer."

Quelle: MDR/kk