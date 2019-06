Erst Rekordhitze dann Donnerwetter über Sachsen

Der Mittwoch könnte der bislang heißeste Tag des Jahres werden, kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. "Heute legen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag noch mal zu. Verbreitet liegen die Werte über 30 Grad, in der Spitze können sogar 35 erreicht werden", sagte Peter Zedler vom DWD in Leipzig. Im sächsischen Bergland würden sich im Tagesverlauf vermehrt Wolken bilden, die sich zum Abend in Hitzegewittern entladen können.