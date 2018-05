Der Mai hat Sachsen örtlich extreme Wetterlagen gebracht. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, ist besonders das Vogtland immer wieder von heftigen Gewittern getroffen worden. In Bad Elster wurde am 24. Mai der Spitzenwert von 151,8 Liter Regen pro Quadratmeter registriert. Sachsenweit fielen 45 Liter pro Quadratmeter, was unter dem langjährigen Mittelwert von 67 Litern lag.