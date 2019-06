Gewitter: Blitzeinschläge, blockierte Bahnstrecken und umgeleiteter Urlaubsjet

Über Sachsen haben sich am Mittwoch erneut heftige Gewitter entladen. Aus Leipzig wurden starke Regenfälle gemeldet. Spitzenreiter beim Niederschlag war Großlehna. Dort wurden in der vergangenen Stunde 24,2 Liter pro Quadratmeter gemessen. Zudem mussten nach Blitzeinschlägen auch die Feuerwehren ausrücken. In Leipzig-Rückmarsdorf setzte ein Blitz den Dachstuhl eines Zweifamilienhaus in Brand. Und auch in Zschirla bei Colditz brennt nach einem Blitzeinschlag der Dachstuhl eines Hauses. Nach Angaben der Polizei gab es nach bisherigen Erkenntnissen keine Verletzten.



Ein Sprecher des Flughafens Leipzig/Halle sagte, eine Urlaubermaschine aus Gran Canaria habe zunächst nach Berlin-Schönefeld umgeleitet werden müssen. Ab 16 Uhr wurde wegen des Gewitters die Abfertigung aller Maschinen auf dem Vorfeld aus Sicherheitsgründen für 45 Minuten eingestellt.