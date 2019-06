Hochsommer und einzelne Stark-Gewitter in Sachsen

Solche Wolken wie in Jöhstadt im Erzgebirge am Sonntag sollen auch in den nächsten Tagen im Bergland zu sehen sein.

Solche Wolken wie in Jöhstadt im Erzgebirge am Sonntag sollen auch in den nächsten Tagen im Bergland zu sehen sein. Bildrechte: Bernd März

Nach Sachsen strömt aktuell sehr warme bis heiße und trockene Luft aus dem Süden. Der Deutsche Wetterdienst sagt für Montagnachmittag im Vogtland und im Erzgebirge vereinzelt kräftige Gewitter voraus. Quellwolken über dem Bergland kündigen die lokale Hitzegewitter an. In der Nacht zum Dienstag könnte es auch in und Westsachsen vereinzelt kräftig gewittern. "Eng begrenzt ist mit Starkregen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter, kleinem Hagel und stürmische Böen bis 75 Stundenkilometern", so die Meteorologen. Östlich der Elbe soll es meist trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen maximal 29 bis 34 Grad. Die Luft kühlt sich kaum ab, so die Vorhersage.