Der Monat Juli 2019 war in Sachsen insgesamt sehr warm, trocken und sonnenreich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit. die mittlere Temperatur betrug dmnach 19,2 Grad. Das vierjährige Mittel liegt bei 17,2 Grad. Die Sonne hatte sich über dem Freistaat etwa 240 Stunden lang gezeigt. Pro Quadratmeter fielen etwa 45 Liter Regen. Laut Wetterdienst liegt das vierjährige Mittel bei 69 Litern pro Qudratmetern.

Während Kommunen in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz die Hitzerekorde im Juli einsammelten, kann Sachsen den kältesten Ort der Republik im Juli vorweisen. Im erzgebirgischen Deutschneudorf-Brüderwiese sank das Quecksilber am 4. Juli auf 1,5 Grad. Am Boden wurden minus 2 Grad gemessen, bilanzierte der Wetterdienst.