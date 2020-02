Wetterfühlige Menschen dürften es bei den Wetteraussichten fürs Wochenende in Sachsen schwer haben: Temperaturanstiege, Windböen und Regen werden erwartet, in höheren Lagen auch orkanartige Böen.

Bildrechte: imago images/localpic

Das Wochenende zur Halbzeit der Winterferien in Sachsen wird relativ warm und verregnet ausfallen. Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. "Es bleibt sehr mild", sagte ein Sprecher. Nach maximal fünf Grad und gelegentlichem Regen am Freitag, klettern die Temperaturen ab Sonnabend in den zweistelligen Bereich. Am Sonntag könnte es im Tiefland sogar bis zu 18 Grad warm werden. "Der Wind weht meist schwach bis mäßig, am Sonntag kann es auch mal stürmischer werden", so der Wetterdienst