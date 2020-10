Am Wochenende soll es mit Höchsttemperaturen von 17 bis 19 Grad in Sachsen relativ mild werden, kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. Damit wird es im Freistaat bundesweit mit am wärmsten. Nur im Raum Stuttgart steigen die Temperaturen noch höher auf 18 Grad. Nach dem regnerischen Freitag werden für die erste Tageshälfte des Sonnabends weniger Wolken über Sachsen erwartet. Später könnte es stärker bewölken. Es soll aber niederschlagsfrei bleiben. In der Nacht zu Sonntag wird es laut DWD stark bewölkt, aber ebenfalls trocken bleiben bei Tiefsttemperaturen zwischen 10 und 7 Grad Celsius, im Bergland bis 4 Grad.