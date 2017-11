Das Wetter in Sachsen

Am Abend wenige Auflockerungen, meist stark bewölkt oder neblig-trüb, gebietsweise Regen oder etwas Sprühregen bei 5 Grad in Zittau und 8 Grad in Leipzig, am Erzgebirgskamm 2 Grad.

In der Nacht stark bewölkt, streckenweise auch dichter Nebel, gebietsweise etwas Regen, Tiefstwerte zwischen 6 und 2 Grad.

Die 3-Tage-Aussicht:

Morgen länger bedeckt und trüb, besonders im Bergland ab und zu leichter Regen, 6 bis 11 Grad.

Am Freitag und Samstag wolkenreich und zeitweise Regen, in den Hochlagen auch Schnee. Dazu windig und kaum geänderte Temperatur.