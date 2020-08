"Ich bin nicht der Meinung, dass der August heiß und trocken wird", sagt Wetterbauer Uebel. Was für ihn in diesem Sommer zählt, sind einzig und allein die sogenannten Lostags-Regeln. Nur auf die sei in diesem Jahr regional und territorial Verlass. Eine große Rolle spiele dabei das Siebenschläfer-Wetter nach dem 25. Juni, um zu wissen, wie das Wetter im August wird. Da war es wechselhaft. Es gab Sonne, Regen und angenehme Temperaturen - und so wird es auch in den Augustwochen werden.