Frage an Wetterbauer Uebel: Gibt es Weiße Weihnachten?

"Nach meinen Aufzeichnungen sieht es so aus, dass wir die ersten zehn Tage im Dezember wechselhaftes Wetter haben", sagt Wetterbauer Rolf-Eckart Uebel aus Bad Elster. Es soll auch Niederschläge geben, dem Dezember entsprechend, auch kühl wird es sein. Frühlingshaft ist es wohl nicht. "So wie der November geendet hat, so beginnt auch der Dezember. Und dann kommt erstmal der Frühling zurück", glaubt der Wetterbauer zu wissen. In der zweiten und dritten Dezemberwoche erwartet er Sonnenschein und Wolken. Bei Hochdruckeinfluss ist allerdings auch Nebel möglich. Und dann?