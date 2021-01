Wie wird der Januar, Wetterbauer Uebel?

Winter-Liebhaber müssen wahrscheinlich in diesem Jahr stark sein, glaubt der Wetterbauer zu wissen. Denn: "Ist bis Hoch-Neujahr, also bis 6. Januar, kein richtiger Winter, dann bekommt er fünf bis sieben kleine Winter. Es wird nichts Gescheites. Es wird ein Matschwinter", sagt der Wetterbauer. Und der bringt von allem ein wenig. Und das, so vermutet der Wetterbauer, bis in den eigentlichen Frühling hinein.