Wetterbauer Uebel glüht der Kopf. Der Grund: Seine Jahreswetterkarte stimmt diesmal hinten und vorne nicht. Er muss feststellen: "Ich habe in meinen Wetteraufzeichnungen Trockenheit drin, fürs ganze Jahr, erst ab Oktober Regen. Aber das stimmt diesmal nicht." Was aber stimmte, waren die Eisheiligen und die Schafskälte, das kam alles nach Plan, freut sich der Wetterbauer. Der Siebenschläfer ist jetzt gerade und da rät Rolf-Eckart Uebel bis zum 5. Juli immer wieder zum Himmel zu schauen: "So wie sich das Wetter jetzt gestaltet, so gestaltet sich der ganze Sommer".