Wie wird der März, Wetterbauer Uebel?

Das ist zu zeitig, viel zu zeitig. Aber ich kann mich erinnern, voriges Jahr war das genauso. Da haben zu meinem Geburtstag am 28. Februar die Krokusse geblüht. Dann war 14 Tage warm und das waren die Frühjahrsblüher. Es war alles weg. Das war eine ganz kurze Sache. Und ich vermute fast, dass es dieses Jahr besser wird.

Denn seine Wetterbeobachtungen sagen für die nächsten zwei Wochen Frühlingswetter voraus: "Von allem 'was. Es gibt nichts zu meckern", meint er.

Aber sein Finger wandert in seinen Unterlagen weiter - auf Ende März. Da komme es dann richtig dicke: "Denkt nur nicht, dass das so bleibt. Auf Ende März habe ich in meinen Aufzeichnungen einen Kälteeinbruch mit Schnee, mit Kälte, mit Wind", sagt der Wetterbauer voraus.