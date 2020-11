Rolf-Eckart Uebel wundert sich bei seinem Herbstspaziergang am 1. November über die milden Temperaturen:

"Es ist sehr mild. Das ist nicht normal, dass es so warm ist Anfang November." So mild, dass überall Vögelgezwitscher zu hören ist. Er meint, es gäbe in diesem Jahr sehr viele Vögel. Sie wöllten einfach nicht weiter fliegen, weil sie im Wald noch viel Nahrung finden - zum Beispiel Spinnen, die sich wegen der milden Temperaturen vermehrt hätten.

Alles etwas anders

Rolf-Eckart Uebel aus dem Vogtland Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die milden Temperaturen momentan bringen aber noch mehr Untypisches für den November mit sich. Das zeigt sich an Rolf-Eckart Uebels Beobachtungs-Ameisenhaufen: "So wie die Sonne rauskommt, sind die Ameisen noch da. Die ziehen sich einfach nicht in die Tiefe. Also die ganze Welt ist durcheinander. […] Auf alle Fälle ist irgendwie dieses Jahr alles etwas anders."

Erst Regen, dann Schnee?

Wenn der Wetterbauer auf sein Wetter-Diagramm schaut, sieht er "in den ersten zehn Tagen viel Niederschlag und am Ende des Monats geht der Niederschlag in Schnee über."

Zum 1. November gibt es laut dem Wetterbauern folgende Regel: