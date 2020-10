Ameisen sind im Moment noch ungewöhnlich emsig, das könnte auf einen langen Winter deuten. Bildrechte: Colourbox.de

Die letzten Tage schon, so verrät der Wetterbauer, verhalten sich die Ameisen untypisch. Normalerweise hätte sich das Leben in den Bau unter der Erde zurückgezogen, nicht aber in diesem Herbst. Durch die lauen Temperaturen tragen die Ameisen am Mittag immer noch Beute in den Bau und reparieren ihn sogar noch. Daraus schließt der Wetterbauer: "Die Ameisen leben ja im Winter einen Meter unter der Erde. Und deshalb ist die Ameise für mich als Wetterbeobachter so wichtig. Und jetzt schaffen sie noch Nahrung rein. Und daraus könnte ich schließen, dass wir vielleicht einen langen Winter bekommen."



Können wir also mit einem schönen Winter und Schneefällen rechnen? Rolf-Eckardt Uebel warnt vor zu viel Vorfreude: "Ein langer Winter kann auch ein Matschwinter sein. Dann können wir nicht raus, können nicht im Garten arbeiten."