Wetterbilanz Sachsen 2017: sonnig-feucht und viel zu warm

Das Wetter in Sachsen ist anhaltend zu warm. Das ist eine der Haupterkenntnisse, die das Landesumweltamt und der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag in ihrer Bilanz für das vergangene Jahr vorstellte. Demnach lag 2017 das Temperaturmittel 1,3 Grad über dem Referenzwert – das ist der Durchschnitt der Jahre 1961 bis 1990. Damit verstetigt sich der Trend zu höheren Temperaturen im Freistaat weiter. In den vergangenen 30 Jahren lag die Jahrestemperatur nur zwei Mal unter dem Referenzwert, zuletzt 2010. Auch bei Sonnenscheindauer und Niederschlagsmenge gab es landesweit ein Plus von vier bzw. sieben Prozent. Diese Werte liegen jedoch im normalen Schwankungsbereich.