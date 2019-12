Sachsen ist 2019 das sonnigste Bundesland in Deutschland gewesen. Das geht aus der Jahresbilanz des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Die Meteorologen zählten demnach mehr als 1.970 Sonnenstunden im Freistaat. Das ist deutlich mehr als das langjährige Mittel von 1.549 Sonnenstunden.

Im Juni verzeichneten die Metereologen mit 336 Stunden einen Sonnenscheinrekord. Gleichzeitig wurde 2019 im Erzgebirge die bundesweit niedrigste Temperatur gemessen. Minus 18,6 Grad zeigte das Thermometer am 21. Januar in Deutschneudorf-Brüderwiese und sogar minus 23,5 Grad in Marienberg-Kühnhaide. In der ersten Januarhälfte stauten sich Niederschlagsgebiete immer wieder am Nordrand des Erzgebirges und führten dort zu riesigen Schneemassen.