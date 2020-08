Ziel sei unter anderem, den Winterdienstes effizienter einzusetzen oder mangelhaften Fahrbahnzustand zu erkennen und beheben, so das Landesamt. Die Daten gehen direkt über das Internet zu den Landkreis- und Straßenmeistereiübergreifend. "Damit ist gewährleistet, dass auch aufziehende Wetterlagen bereits frühzeitig erkannt werden und entsprechend vorsorglich die Einsatzplanung erfolgen kann", so das LASuV. Die erfassten Verkehrsdaten werden außerdem an die im Aufbau befindliche Verkehrszentrale im Landesamt weitergegeben. Zudem sei geplant, alle relevanten Daten an den Deutschen Wetterdienst weiterzuleiten. Dies führe zu präzisieren Wetterprognosen.

Im Erzgebirgskreis sollen Straßenwetterstationen an der S260 in Geyer, an der B174 bei Lauta, sowie bei Gelobtland, an der B95 in Hammerunterwiesenthal, an der S207 in Neuhausen/Erzgebirge und an der S272 in Johanngeorgenstadt neu aufgebaut werden. Darüber hinaus existieren bereits sechs Straßenwetterstationen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Diese sollen nach 15 Jahren Betrieb ebenfalls durch neue Anlagen ersetzt werden. Die alten Straßenwetterstationen wurden bewusst an glätteempfindlichen Abschnitten der B170 und B173 aufgebaut und sollen auch dort erneuert werden.