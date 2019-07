Laut Statistischem Landesamt Sachsen haben im vergangenen Jahr über 21.000 Menschen einen Hochschulabschluss erlangt. 85 Prozent davon beendeten das Studium mit universitärem Abschluss oder einem Fachhochschulabschluss. Immer mehr junge Menschen treibt es an die Hochschulen, obwohl ein Studium nicht für jeden geeignet ist.

Wer in Leipzig studiert und am Studium zweifelt, kann sich an die Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt (KOWA) wenden. Projektleiterin Jana Wünsch sagt, dass dieser Zweifel keinesfalls selten ist. Nach Berechnungen des Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung zählen bundesweit knapp 30 Prozent als Studienabbrecher.

Das ist jeder dritte bis vierte Studierende, der oder die das Studium abbrechen. In unserer Beratung sehen wir, dass es vielfältige Gründe gibt: fehlender Praxisbezug, Mehrfachbelastung durch Arbeiten neben dem Studium oder Familie, Prüfungsangst oder falsche Vorstellungen vom Studium. Jana Wünsch Projektleiterin KOWA Leipzig

Bildrechte: dpa Dabei kämen viele sehr spät im Studium und recht orientierungslos zu den Beratungsstunden der KOWA. Die meisten Ratsuchenden sind Mitte 20, mancher auch über 30 Jahre alt. "Die Eltern und die Partner sind immer virtuell mit dabei. Manchmal müssen sich die Studienabbrecher Vorhaltungen anhören, aber oft trägt das Umfeld die Entscheidung am Ende mit", so Wünsch.

Neue Perspektive: Kaufmann, Handwerk, Erzieherin

Ziel der KOWA ist es, Zweifelnde und Abbrecher zu einem Wechsel in ein duales Studium oder in einen Ausbildungsberuf zu motivieren. "Wir haben seit 2014 ein wichtiges Know-how zu dieser Zielgruppe entwickelt, von der auch die Bundesagentur für Arbeit profitiert, und ganz besonders die Unternehmen in und um Leipzig", sagt Projektmitarbeiterin Anja Kobelt. Sie ist zuständig für den Kontakt zu den Unternehmen.

Trotz Fachkräftemangel haben kleine und mittlere Unternehmen in der Region Vorbehalte, Studienabbrecher einzustellen. Wir wollen ihnen zeigen, wie viel Talent in jemandem steckt, der bereits Jura oder Informatik - wenn auch ohne Abschluss - studiert hat. Anja Kobelt Projektmitarbeiterin KOWA Leipzig

Jana Wünsch und Anja Kobelt können berichten, dass aus vielen Studienabbrechern erfolgreiche Azubis werden. Vor allem seien Ausbildungen in kaufmännischen und sozialen sowie IT-Berufen beliebt. Dabei bleiben manche Studierende in der Nähe ihres Fachbereiches, andere wollen etwas gänzlich Neues anfangen. Doch auch bei der Entscheidung für eine Ausbildung gibt es finanzielle Abwägungen und die hängen auch an politischen Rahmenbedingungen, so die KOWA. Sie hofft, dass Handwerksberufe und der Erzieherberuf weiter gestärkt werden, sodass sie Studienabbrecher guten Gewissens in diese Ausbildungen bringen können.

