In Sachsen können Gartenbesitzer künftig nicht mehr ohne Weiteres Bäume fällen, wenn dies die Kommune so festlegt. Der Landtag verabschiedete mit den Stimmen von CDU, Grünen, SPD und Linken eine entsprechende Änderung des Sächsischen Naturschutzgesetzes. Die AfD stimmte dagegen. Die Novelle räumt nach Angaben des Umweltministeriums den Kommunen mehr Entscheidungsfreiheit bei der Gestaltung ihrer Baumschutzsatzungen ein. Sie können ab März festlegen, dass Bäume mit einem Stammumfang von bis zu einem Meter in Gärten nicht mehr ohne Genehmigung gefällt werden dürfen. Diese Möglichkeit war erst 2010 in das Naturschutzgesetz aufgenommen worden.