Der Soziologe Steffen Mau forscht zum Umbruch in Ostdeutschland an der Humboldt-Universität Berlin.

Der Soziologe Steffen Mau forscht zum Umbruch in Ostdeutschland an der Humboldt-Universität Berlin.

Der Soziologe Steffen Mau forscht zum Umbruch in Ostdeutschland an der Humboldt-Universität Berlin. Bildrechte: Steffen Mau

Man darf die Parallele nicht überstrapazieren. Die DDR war ein bevormundender und gängelnder Staat, in dem man sich unterzuordnen hatte. Im Herbst 1989 ist das aufgebrochen, da haben viele Ostdeutsche angefangen, sich erstmals als politische Subjekte zu verstehen und so zu handeln. Sie wollten ihr Land neu gestalten. Die Mitbestimmung entglitt ihnen jedoch, sobald die Weichen in Richtung Einheit gestellt waren. Mit der Wiedervereinigung war das euphorische Gefühl der Selbstbestimmung dann auch schnell vorbei. Die großen Parameter konnte man nicht mehr verhandeln, mit dem Einigungsvertrag gab man vieles auf von dem, was man kannte und gewohnt war. Auch durch ihre ökonomische Schwäche wurden viele Ostdeutsche in eine passive Rolle gedrängt.