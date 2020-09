Der BUND Sachsen ist am Sonnabend mit dem UN-Preis für biologische Vielfalt ausgezeichnet worden. Sachsens Umweltminister Wolfram Günther hat den Preis für das Projekt "Stadt.Land.Biene–Wir geben Wildbienen ein Zuhause" in Dresden übergeben. Die Initiative wurde 2019 in den drei sächsischen Kommunen Meißen, Werdau und Oberlungwitz gestartet. Ziel ist es laut BUND, Grün- und Blühflächen anzulegen, die Lebensräume für Wildbienen und andere Insektenarten bieten.