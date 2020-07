Jedes Bundesland hat eigene Naturschutz- und Waldgesetze festgelegt. Grundsätzlich gilt: Campen oder Zelten ist in der freien Natur und ganz besonders in Naturschutzgebieten überall streng verboten. Auf Privatgrund ist der Aufbau von Zelten nur mit Zustimmung des Eigentümers erlaubt. Dies gilt auch in Wäldern. Wer sich nicht sicher ist, fragt in den jeweiligen Bundesländern bei den Forstbehörden oder der Landkreisverwaltung genauer nach.