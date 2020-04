Meistens sei das Muttertier auf Mäusejagd oder verstecke sich in unmittelbarer Nähe. "Werden die Wildkätzchen mitgenommen, bedeutet das viel Stress und unnötige Risiken für diese seltenen Tiere", so Warnk, die auch als Projektkoordinatorin im "Rettungsnetz Wildkatze" aktiv ist. Demnach könnten sich die Tiere mit Krankheiten der Hauskatzen anstecken. Zudem sei eine spätere Auswilderung der geschützten Tiere aufwendig und gelänge nicht immer.

Bis 2011 galt die Wildkatze in Sachsen als ausgerottet. Nachdem in Thüringen im Hainich erste Katzen heimisch geworden sind, wurden immer wieder Einzeltiere in Sachsen gesichtet. Seit Juni 2019 gibt es nachweislich wieder Bestände im Vogtland, im Leipziger Auwald und in der Dübener Heide. Die Wiederansiedlung gilt als aufwändig, denn die scheuen Wildkatzen brauchen zusammenhängende Waldgebiete, um sich auszubreiten. Das Verbreitungsgebiet der Wildkatze in Deutschland erstreckt sich über Mittel- und Süddeutschland.