Sachsen kommt beim Ausbau der Windkraft kaum voran. Wie die "Leipziger Volkszeitung" schreibt, wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nur vier neue Anlagen mit einer Leistung von 10,1 Megawatt in Betrieb genommen. Im gesamten Vorjahr waren es acht Anlagen mit einer Gesamtleistung von 17,8 Megawatt. 2018 waren noch Windräder mit insgesamt 53,2 Megawatt Leistung an Netz gegangen. Die Zahlen stammen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des sächsischen Grünen-Abgeordneten Stephan Kühn.