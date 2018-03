Ein von Westen kommendes Schneegebiet hat in vielen Teilen Sachsens am Dienstagabend zu Unfällen geführt, unter anderem in Mittelsachsen und in der Lausitz. Auch in Leipzig fielen am Nachmittag dicke Schneeflocken. Am Connewitzer Kreuz gab es am Abend wieder eine der legendären Schneeballschlachten. Bislang blieb es friedlich.