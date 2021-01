Bei leichtem Frost besteht vor allem nachts Glättegefahr, wenn matschiger Schnee überfriert, sagte der Meteorologe. Schon in der Nacht zum Sonntag gab es einige Unfälle wie ein quergestellter Lkw auf der Autobahn A4 bei Bautzen, so ein Sprecher des Verkehrswarndienstes. In Nordsachsen kam am Sonntagvormittag bei Schkeuditz ein Reisebus ins Schleudern. Der Bus rammte ein großes Verkehrsschild und kippte dann nach rechts in den Straßengraben, wo er auf der Seite liegen blieb. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus, Passagiere waren keine an Bord.